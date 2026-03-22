Оценены шансы Овечкина забросить тысячную шайбу в следующем матче НХЛ

Букмекеры оценили шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забросить тысячную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики оценили шансы россиянина коэффициентом 2,20. Главный фаворит на гол — Натан Маккиннон из «Колорадо» с коэффициентом 1,85. «Вашингтон» является андердогом: победа в основное время оценивается коэффициентом 3,30, а «Колорадо» — в 1,98.

Ранее Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ. Форвард сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по общему количеству заброшенных шайб с учетом плей-офф до 17 голов.

Контракт 40-летнего Овечкина истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.