Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин забросил 1000-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли.

В воскресенье "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречается с "Колорадо".

За этим матчем любители хоккея со всего мира следили особенно пристально, ведь в воскресенье российский форвард Александр Овечкин мог стать вторым игроком в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки, которому удалось отличиться 1000 раз в матчах регулярного чемпионата и играх плей-офф.

И это случилось! В третьем периоде при счете 1:2 он отправил шайбу в ворота "Колорадо", сравняв счет в матче.

Этот гол стал для Ови 923-м в регулярных чемпионатах и по этому показателю он обновил свой же рекорд, и 1000-й с учетом плей-офф. Тут рекордсменом является Гретцки - 1016 шайб.