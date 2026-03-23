Губерниев прокомментировал тысячную шайбу Овечкина

Губерниев о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша велик, но «Вашингтон» буксует. Грустно, должен быть симбиоз»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о 1000-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). По числу заброшенных шайб в регулярках и Кубке Стэнли за карьеру он уступает только Уэйну Гретцки (1016).
– 1000 шайб — большое достижение Овечкина, но было понятно, что он до него достаточно быстро доберется, вопрос в том, что «Вашингтон» в плей‑офф Кубка Стэнли не попадает.
Саша велик, вопросов нет, но команда буксует. С одной стороны, мы радуемся результатам Овечкина, с другой, понимаем, что его рекорды были бы в два раза ценнее, будь команда снова претендентом на Кубок Стэнли. Поэтому за Овечкина радостно, за команду грустно, а должен быть симбиоз. Саша в состоянии дойти и до оставшегося рекорда Грецки, а вот «Вашингтон» не очень пока выглядит.
– Рубеж в 1000 шайб был важен для Овечкина и в психологическом плане, может ли прорвать Александра в следующих матчах?
— Вопрос в том, когда. Потому что они скоро сезон закончат, в плей‑офф команда не попадает. Овечкин может продолжить играть на высоком уровне в НХЛ, если останется в «Вашингтоне», и это прекрасно, пусть играет и радует нас сезон‑другой‑третий, — сказал Губерниев.
«Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
«Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
