Губерниев прокомментировал тысячную шайбу Овечкина

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о 1000-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). По числу заброшенных шайб в регулярках и Кубке Стэнли за карьеру он уступает только Уэйну Гретцки (1016).

– 1000 шайб — большое достижение Овечкина, но было понятно, что он до него достаточно быстро доберется, вопрос в том, что «Вашингтон» в плей‑офф Кубка Стэнли не попадает.

Саша велик, вопросов нет, но команда буксует. С одной стороны, мы радуемся результатам Овечкина, с другой, понимаем, что его рекорды были бы в два раза ценнее, будь команда снова претендентом на Кубок Стэнли. Поэтому за Овечкина радостно, за команду грустно, а должен быть симбиоз. Саша в состоянии дойти и до оставшегося рекорда Грецки, а вот «Вашингтон» не очень пока выглядит.

– Рубеж в 1000 шайб был важен для Овечкина и в психологическом плане, может ли прорвать Александра в следующих матчах?

— Вопрос в том, когда. Потому что они скоро сезон закончат, в плей‑офф команда не попадает. Овечкин может продолжить играть на высоком уровне в НХЛ, если останется в «Вашингтоне», и это прекрасно, пусть играет и радует нас сезон‑другой‑третий, — сказал Губерниев.