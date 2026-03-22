НХЛ отреагировала на достижение Овечкина

Национальная хоккейная лига опубликовала сообщение в четь 1000-й шайбы российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.

1000-й гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах и играх плей-офф Кубка Стэнли стал главным событием дня в Национальной хоккейной лиги. И НХЛ отреагировала на очередное достижение россиянина.

"Конечно, из своего офиса!", - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ в соцсетях.

Овечкин отличился в большинстве в матче против "Колорадо". В третьем периоде он реализовал большинство из своего любимого места - круга вбрасывания. Овечкин достиг отметку в 1000 шайб, 923 из которых в регулярных чемпионатах (рекорд НХЛ) и 77 в матчах на выбывание.

Всего за карьеру 40-летний Ови набрал 1676 очков в регулярных чемпионат и 147 баллов в плей-офф. Больше Овечкина в регулярных чемпионатах и плей-офф отличился только канадец Уэйн Гретцки - 1016 шайб.