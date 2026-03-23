«Даллас» Любушкина вышел в плей‑офф НХЛ

Клуб «Даллас Старз» обеспечил себе место в плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне‑2025/26.

В воскресенье «Даллас» в матче регулярного чемпионата уступил на своем льду «Вегасу» со счетом 2:3, а затем «Юта» в овертайме дома взяла верх над «Лос‑Анджелесом» — 4:3. На счету «Старз» 97 очков, команда занимает второе место в Западной конференции, «Кингз» (73) идут девятыми, ранее в плей‑офф пробился «Колорадо» (102). За «Даллас» выступает российский защитник Илья Любушкин.

Кроме того, первой командой, потерявшей шансы на выход в плей‑офф, стал «Ванкувер» (50 очков), располагающийся на последней строчке на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» (Даллас) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)