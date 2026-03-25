«Вашингтон» Овечкина всухую проиграл «Сент-Луису»

«Вашингтон», за который играет россиянин Александр Овечкин, уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луису».

Встреча завершилась со счетом 0:3. В составе победителей отличились Джимми Знуггеруд, Отто Стенберг и Джордан Кайру. Овечкин очков за результативность не набрал.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 12-е место, набрав 79 очков.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Гол, забитый в третьем периоде, стал для него 26-м в текущем сезоне. Всего Овечкин забросил 923 шайбы в 1562 матчах в регулярках и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Матч с «Колорадо» завершился поражением «Вашингтона» в овертайме — 2:3.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.