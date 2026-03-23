Вратарь «Айлендерс» поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ

Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф Olimpbet ВХЛ.
Самарский клуб занял 16-е место в регулярном чемпионате и стал последним участником матчей на выбывание. В первом раунде они играют с новокузнецким «Металлургом» (0-1 в серии).
«Родная Самара, ЦСК ВВС, уважаемые болельщики. Поздравляю всех с огромным событием, вы в плей-офф. Желаю вам успехов и побед. Парни, у вас все получится, только вперед. Удачи», – сказал Варламов.
37-летний вратарь не выходил на лед в матчах НХЛ с ноября 2024 года. Сообщалось, что он перенес две операции по замене коленного сустава.
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
Глава «Газпром-Медиа» о показе Олимпиады-2026 на Okko: «Букмекеры – главный рекламодатель. Но и они не были готовы платить даже половину стоимости того, что предлагали нам»
Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»