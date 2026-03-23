Каким оказался первый сезон проекта «Шанхайские Драконы» в КХЛ?

Получит ли пиар-машина в будущем подкрепление спортивными результатами?

Последняя домашняя игра «драконов» ещё до её проведения отдавала грустью, а медиаконтент был в основном о том, что и за сколько распродают — атрибутику главным образом, да и билеты на матч с «Автомобилистом» шли со скидкой в 35%. После не очень приятной истории с Борной Рендуличем, который по итогам игр в Шанхае оказался вне состава, любому понятно, что началась некая чистка и подготовка к следующему сезону.

Несмотря на все попытки красивых анонсов, приглашения тиктокеров на автограф-сессию в «СКА Арене», в рядах болельщиков «Шанхайских Драконов» поселилась некая тревожность из-за непонимания, на какой арене будет играть их команда в следующем сезоне, кто останется из нынешних игроков и как китайский проект будет существовать дальше.

В попытках собрать какие-то осколки из команды Митч Лав немного запутал местных игроков, которым при прошлом тренере было, к примеру, запрещено выходить в меньшинстве на ворота соперника и рисковать. При новом главном от них требуются мгновенное перестроение и угроза чужим воротам. Если в середине регулярного сезона КХЛ все кому не лень списывали кризис «Шанхайских Драконов» на предсезонную подготовку, а вернее, на её отсутствие, то при Лаве некоторые компоненты подтянулись, начали проглядываться хоть какая-то вертикаль, адекватные пасы и комбинации, но с одним важным нюансом — очки команда набирать совсем перестала. Хотя абсолютно адекватно можно заявить, что проигрывали «драконы» в большинстве своём симпатично. Можно много говорить, какой путь прошёл преобразованный из «Куньлуня» клуб, сколько подарил лиге поводов для похвалы и осуждения интересными маркетинговыми ходами, но равнодушными он точно никого не оставил.

Ещё в ноябре даже и речи в клубе не было о том, чтобы «Шанхайские Драконы» не попали в плей-офф — стали феерить Попугаев, Меркли, Рендулич, приятно было наблюдать за игрой Сомерби, чего не скажешь об Адаме Кленденинге. Этот защитник заслуживает отдельного абзаца, потому что его игра вызывала противоречивые эмоции: он стал лучшим атакующим защитником «Шанхайских Драконов» в этом сезоне, да вот под конец регулярки стал «привозить» такие голы в свои ворота, что стали закрадываться сомнения, а всё ли хорошо у него со зрением, внимательностью.

Самая большая проблема, ставшая вершиной айсберга неудач, — вратарская бригада «драконов». Таким командам, у которых нет «золотых» троек с ярким центром, но которым были выделены действительно солидные средства, обязательно нужно вкладываться в голкипера классом выше, чем Патрик Рыбар. И дело не в том, что Кареев или тот же Рыбар плох — просто уровень игроков в командах соперников сейчас в КХЛ весьма высок.

Кстати говоря, у «драконов» был шанс заполучить «лишнего» вратаря СКА, и он уже сидел в раздевалке «Шанхайских Драконов» с именной табличкой, но в последний момент клубы не смогли договориться. Речь о Павле Мойсевиче, который буквально на днях всё же покинул систему СКА и, скорее всего, теперь переберётся поближе к задрафтовавшему его «Вегасу», где начнётся его новый тернистый путь. Теоретически в сделке с Мойсевичем к СКА мог присоединиться Адам Кленденинг, однако по каким-то причинам всё сорвалось, и защитник остался портить нервы болельщикам «драконов». Забавно, но даже на Матче звёзд в Екатеринбурге можно было видеть приколы Кленденинга, который забрасывал сам себе, словно по привычке.

На звёздную тусовку он отправился, кстати, с подписанным в октябре Кевином Лабанком. Уже с первых игр Лабанк привлёк к себе повышенное внимание, потому что регулярно набирал очки, и удивил тем, что в НХЛ считается нормой — великолепным владением шайбой, грамотной игрой в средней зоне. На него претендовало минское «Динамо», и на данный момент Кевин не подписан на следующий сезон, как и немало других игроков. Единственным, кого успели «обновить», стал Никита Попугаев, также остаются на следующий сезон вечно травмированный Жереми Гроло и Павел Акользин. Есть мнение, что в такой команде Лабанк буквально мучится и не может показать свой потенциал, однако по факту Кевин сам хотел попробовать себя у иностранного тренера и в команде с микроклиматом, схожим с североамериканским.

Кого сможет подписать или продлить китайский клуб на следующий сезон — пока загадка, а вот интригу о своём местоположении в следующем сезоне «драконы» раскрыли прямо перед последней игрой со СКА. Каким-то образом клуб смог остаться ещё на год на «СКА Арене», что вызвало массу неудовольствия среди коренных петербуржцев.

Последнюю же встречу в регулярке «Шанхайские Драконы» провели в переполненном «Ледовом», особенно ярким и ироничным получился тот момент, что первый матч в этом сезоне тоже был с армейцами с берегов Невы, но тогда гости «СКА Арены» проиграли со счётом 4:7. Из разговора с ветераном Ильёй Каблуковым, которого «драконы» подписали, уже будучи в глубоком кризисе, стало понятно, что Илья искренне хочет остаться в Питере. Во-первых, он реально влился в коллектив, став лидером и подмяв под себя главного говоруна и компанейского игрока «Шанхайских Драконов» Бурмистрова, и до последнего пытался поднять боевой дух команды. Уже на тот момент мне представлялось, что такой тип хоккеиста органичен в будущем на тренерской скамье, однако появилась информация, что Каблукова рассматривают на должность ассистента генерального менеджера «драконов» в следующем сезоне. Сам он, конечно, ничего конкретного не сказал, попросив в нашей беседе подождать до конца сезона — мол, мы с вами всё услышим.

Списывать всё на какие-то неудачи и кармические отголоски бывшего клуба под названием «Куньлунь» было бы глупо, и, на мой взгляд, «Шанхайским Драконам» не хватает фарм-клуба. Им некого менять, некого растить — это просто станция по переработке приглашённых, перекупленных легионеров или старичков, не имеющих в силу своих навыков или возраста работы в другом достойном клубе. Многие посылают «драконов» в Мытищи, и где-то в этом даже есть толика разумного, ведь там бы мог базироваться фарм-клуб и называться «Ред Стар». Конечно, клуб планирует переезд в Китай, и это всё лишь досужие рассуждения, но иногда кажется, что всё намного проще, чем видится на первый взгляд. Сейчас, после такого смешанного и эмоционально печального сезона, для «Шанхайских Драконов» не существует конкретных идей, как можно спасти новый бренд. Новых болельщиков и вообще небольшую коммуну на трибунах китайцы собрали благодаря отменной атмосфере на домашней арене с конкурсами, любопытными анонсами и акциями, однако, кроме этого, команда ничего не показала . Достаточно интересной обещает быть пресс-конференция по итогам сезона, запланированная на 28 марта. На ней могут быть озвучены новые фамилии или не названы старые, что будет говорить об увольнениях. Сейчас при взгляде на состав хочется взять метлу и многих вымести из команды, особенно тех, кто бесстыже отбывает номер.

Вот и на игру в «Ледовый» «Шанхайские Драконы» приехали довольно побитыми, было ощущение, что у игроков в карманах билеты на отдых и биться им не за что. Уже к середине первого периода Дмитрий Шикин успел пропустить трижды, а Остин Вагнер отметился своим реализованным броском. По Остину тоже есть вопросы — он настоящее золото в плане скорости и доставки шайбы до ворот соперника, однако, к сожалению для него самого, за полтора метра до голкипера руки и голова не знают, что делать с шайбой, и обычно это заканчивается загубленным моментом.

Приготовят ли «драконы» в межсезонье новую красивую утопию или смогут набраться смелости, чтобы сменить руководство клуба? Это тайна за семью печатями. Из последних интересных, но неподтвержденных слухов есть лишь информация, что вместо Игоря Варицкого генеральным менеджером клуба станет Венсан Риндо, поигравший в своё время за «Ладу» и бывший тренером вратарей в «Салавате Юлаеве». Будет ли так — время покажет, а пока в сухом остатке большое количество потраченных на ребрендинг денег, вялый состав с двумя-тремя дутыми звёздами и финальное поражение в матче со СКА со счётом 1:5 при практически 12 тысячах зрителей на арене главного соперника.