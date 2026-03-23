СКА расторг контракт с канадцем

Петербургский СКА расторг контракт с канадским нападающим с российским паспортом Брендэном Лайпсиком, сообщает пресс‑служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 31‑летний хоккеист в 31 матче КХЛ набрал 16 (10+6) очков.

Ранее Лайпсик также выступал за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Всего на счету форварда 317 матчей в КХЛ, в которых он набрал 186 (78+108) очков.

В первом раунде плей‑офф команда Игоря Ларионова сыграет против ЦСКА. Серия начнется в понедельник в Москве.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.