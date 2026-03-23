Козлов ответил, сыграет ли Комтуа в серии с минским «Динамо»

Вячеслав Козлов дал ответ на вопрос, сыграет ли Максим Комтуа в серии с минским «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов дал ответ на вопрос, сыграет ли нападающий Максим Комтуа в серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо».
– Комтуа летит на выезд?
– Макс готов. Завтра он в игре.
– В регулярке он часто хватал невынужденные удаления. Как наладить его дисциплину?
– Думаю, что в плей-офф все понимают, что цена ошибки и удаления слишком высока. Я обратил внимание ещё после прошлой игры, что она подвела нас с «Ак Барсом». Будем надеяться, что ребята всё поняли.
– А с ним будет отдельная беседа или, может, уже была?
– Посмотрите завтра.
– Сыграет ли Егор Римашевский?
– Егор завтра вряд ли сыграет. В серии рассчитываем, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
