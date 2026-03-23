Стало известно о состоянии нападающего «Салавата Юлаева» после травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов восстановился после травмы и включен в состав команды на матч первого раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста».

Игра пройдет в Екатеринбурге 23 марта и стартует в 17:00 мск.

Кузнецов не участвовал в матчах с 15 марта. В этом сезоне форвард набрал 18 (6+12) очков в 19 играх за уфимский клуб.

