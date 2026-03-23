Дубль Спронга помог «Автомобилисту» победить «Салават Юлаев»

Сегодня, 23 марта, в Екатеринбурге завершился первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Автомобилиста».

На 21-й минуте нападающий Даниэль Спронг забил первый гол и вывел екатеринбуржцев вперёд. На 23-й минуте Спронг удвоил преимущество хозяев, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:0.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется