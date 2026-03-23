Кучеров признан первой звездой минувшей недели в НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге.

Кучеров принял участие в четырех матчах, в которых забросил шесть шайб и сделал семь голевых передач, набрав 13 очков. Это позволило российскому форварду подняться на первое место в споре лучших бомбардиров сезона.

На счету Кучерова теперь 119 очков, и он вышел на первое место в споре лучших бомбардиров, опередив канадцев Коннора Макдэвида из "Эдмонтона" и Натана Маккиннона из "Колорадо".

Второй звездой дня стал шведский форвард "Нэшвилла" Филип Форсберг из "Нэшвилла", набравший 9 (4+5) очков в четырех играх.

Третьей - форвард "Монреаля" Коул Кофилд - 8 очков (4+4) в трех играх.