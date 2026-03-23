ЦСКА нанес поражение СКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 23 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу московского клуба.

На 24-й минуте нападающий СКА Николай Голдобин забил первый гол. На 36-й минуте форвард ЦСКА Максим Соркин сравнял счёт. На 38-й минуте защитник Сергей Сапего вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Соркин восстановил равенство в счёте, оформив дубль. Игра была переведена в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник хозяев Никита Нестеров.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется