«Рейнджерс» повторили клубный антирекорд в НХЛ 71-летней давности

В ночь на 24 марта мск состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторз», в котором гости одержали победу со счётом 2:1.

Отдельно стоит отметить крайне низкую атакующую активность «Рейнджерс» — за всю встречу команда сумела нанести лишь девять бросков в створ ворот соперника.

Этот показатель стал повторением антирекорда клуба, установленного ещё в 1955 году. Тогда, 11 декабря, «Рейнджерс» также ограничились девятью бросками в матче с «Детройт Ред Уингз» (0:2).

Сегодня авторами заброшенных шайб «Оттавы» стали Шейн Пинто и Уоррен Фёгеле, в составе хозяев площадки отличился Конор Шири.