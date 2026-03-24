Восстановившиеся от травм россияне из «Сан‑Хосе» приступили к тренировкам

Российские хоккеисты клуба НХЛ «Сан‑Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров и Игорь Чернышов вернулись к тренировкам после травм, сообщает San Jose Hockey Now.

По информации издания, оба игрока приняли участие в тренировке команды в понедельник.

Форвард Чернышов получил травму в начале первого периода матча с «Монреалем» (4:2) 14 марта. Проведя на льду менее минуты, россиянин получил удар в голову и был сбит с ног защитником «Канадиенс» Майком Матесоном. Форвард несколько раз пытался подняться, но терял равновесие и падал. После инцидента хоккеист не возвращался на лед. Позднее СМИ сообщали, что у россиянина диагностировали сотрясение мозга.

Голкипер Аскаров из‑за травмы не выходил на лед с 10 марта.

«Сан‑Хосе» с 70 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче «Шаркс» во вторник сыграют на выезде против «Нэшвилла».