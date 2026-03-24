Игрока СКА пригласили в НХЛ

Вратарь системы петербургского СКА Павел Мойсевич подписал трехлетний контракт новичка с клубом «Вегас Голден Найтс», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды из Невады.

21-летний Мойсевич в этом сезоне провел десять игр во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за СКА-ВМФ из Санкт-Петербурга с коэффициентом пропущенных шайб 2,41, процентом отраженных бросков 0,917. За последние три сезона Мойсевич сыграл в общей сложности 31 игру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где его средний коэффициент пропущенных шайб составил 2,45, а процент отраженных бросков — 0,912.

Примечательно, что его процент отраженных бросков 0,942 в сезоне 2023-24 является самым высоким за один сезон КХЛ для вратарей моложе 20 лет.

Мойсевич, выступающий за сборную Белоруссии, был выбран «Голден Найтс» в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года.