"Металлург" и "Авангард" стартовали с побед в плей-офф КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" в стартовом матче серии против "Нефтехимика" из Нижнекамска добились победы - 4:2. Магнитогорский "Металлург" дома одолел "Сибирь" из Новосибирска - 4:1.

"Авангард" пропустил шайбу уже на пятой минуте после броска Андрея Белозерова. Но усилиями Николая Прохоркина, проводившего 700-й матч в КХЛ, в середине периода восстановил равенство. А на 15-й минуте повел благодаря шайбе Максима Лажуа.

Во втором периоде зрители голов не увидели, а в начале третьего "Нефтехимик" смог отыграться. Автором заброшенной шайбы стал Никита Хоружев.

Лишь на 54-й минуте хозяева смогли снова повести в счете - отличился Константин Акулов. А точку в матче поставил Джованни Фьоре, поразивший пустые ворота.

"Авангард" повел в серии до четырех побед 1-0.

В Магнитогорске сильнейший клуб регулярного сезона "Металлург" куда более уверенно обыграл "Сибирь". Уже в первом периоде после голов Михаила Федорова и Владимира Ткачева команда Андрея Разина повела 2:0.

Во втором периоде Роман Канцеров развил успех, а после шайбы Егора Яковлева на 50-й минуте исход встречи не вызывал никаких вопросов. Впрочем, на последней минуте третьего периода Валентин Пьянов смог распечатать ворота гостей - 3:1.

"Металлург" повел в серии 1-0. Вторые матчи в Омске и Магнитогорске пройдут 26 марта.