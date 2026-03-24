«Неплохой дали отпор сопернику». Форвард «Нефтехимика» — о поражении от «Авангарда»

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров прокомментировал поражение в первом матче серии с омским «Авангардом» (2:4, 0-1) и остался доволен игрой ниднекамской команды.

«Игра получилась боевая, неплохой дали отпор сопернику. На протяжении всего матча хорошо действовали, «Авангард» — отличная команда, с ней нелегко играть. У нас были моменты, чтобы выйти вперёд, но не получилось. Первая игра — нервная для всех, надеюсь, дальше будет легче. Не имеет значения, как забивать голы, мы всегда настроены на атаку, и были шансы сегодня забросить больше», — передаёт слова Жафярова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.