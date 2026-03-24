Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в первом матче серии плей-офф

Минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» в первом мачте серии 1/8 финала плей‑офф КХЛ.

Встреча в Минске завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе хозяев льда отличились Егор Бориков, Даррен Диц и Андрей Стась. За москвичей шайбу забросил Дилан Сикьюра.

Вторая игра серии до четырех побед состоится в Минске в четверг.

КХЛ. Плей-офф

«Динамо » (Минск) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Бориков, 21:53. Диц, 40:39 (бол.). Стась, 44:37 (бол.). — Сикьюра, 57:14 (бол.).