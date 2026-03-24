«Локомотив» победил «Спартак» в первом матче серии Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Спартак» первой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра на Арене-2000-Локомотив в Ярославле завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Московский клуб повел к 11-й минуте первого периода со счетом 2:0. Отличились нападающие Даниил Гутик и Демид Мансуров.

Однако в течение двух последних минут первого игрового отрезка «Локомотив» смог сравнять счет: нападающий Александр Радулов отметился голом и результативной передачей, форвард «железнодорожников» Георгий Иванов тоже набрал 2 (1+1) балла.

Вначале второго периода нападающий «Локомотива» Рихард Паник вывел хозяев вперед в счете. Столичная команда смогла отыграться в третьем периоде усилиями Германа Рубцова.

Победную шайбу «Локомотива» забросил защитник Мартин Гернат в третьем периоде, а форвард Никита Кирьянов забил гол в пустые ворота красно-белых на последней минуте встречи.

«Локомотив» одержал пятую победу над «Спартаком» в текущем сезоне. Ранее «железнодорожники» одержали победы во всех встречах в рамках регулярного чемпионата КХЛ-2025/26.

Второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина команды проведут в Ярославле 26 марта.

В еще одном матче плей-офф КХЛ, прошедшем сегодня, минское «Динамо» с крупным счетом обыграло московских одноклубников – 3:0.