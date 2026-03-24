Галимов — о своём повреждении: давайте вам видео покажу, а я не комментирую

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов заявил, что решающее значение имела игра в большинстве в первом матче серии с минским «Динамо» (1:3, 0-1).

– Как можете прокомментировать итог встречи? – Комментарий? Проиграли. Большинство решает.

– Что не удалось выполнить из сегодняшнего плана на игру? – Выиграть. Так будет правильно сказать? Сразу было понятно, что в этой серии очень многое будет решать большинство. Так и получилось. Нас подвели удаления, которые подломили игру.

– Вопрос как раз про удаления. Это нервозность первого матча или не успевали по скоростям?

– Ну, наверное, когда игрок просто так ударяет игрока, это он не успевает? Просто глупость. Чисто наши ошибки. Мы сами себе проиграли.

– Гол в конце матча придал вам уверенности? – Хорошо, что забили. Это такой посыл, что не с нулём ушли. Сейчас психология на многое будет влиять. Каждый момент очень важен. Хорошо, что забили Фукале на последних секундах.

– Полный стадион на матче, глава Беларуси был на игре. Приятно ли играть при такой атмосфере?

– Я первый раз играл при президенте. Было приятно. Тут надо кайфовать. Надо жить этим моментом и получать удовольствие. Вот лицо мне разрезали. Тоже кайфую сильно.

– Невозможно не спросить как раз про этот момент с повреждением – несчастный случай или есть вопросики?

– Давайте вот я вам видео покажу (показывает видео. — Прим. «Чемпионата»). Просто могу попасть на штраф, а вы не можете. И вы скажете, было там что или нет, а я не комментирую, – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.