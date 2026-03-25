Кучеров набрал 120-е очко в сезоне

Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче Национальной хоккейной лиги.

"Тампа-Бэй" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ дома принимала "Миннесоту". Встреча завершилась победой хозяев - 6:3.

В составе победителей голевыми передачами отметились россияне - нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский, который также парировал 20 бросков по своим воротам.

У проигравших гол и пас в активе Владимира Тарасенко.

Кучеров сохранил лидерство в споре лучших бомбардиров, набрав 120-е очко (40 шайб и 80 передач). На один балл к нему приблизился канадец Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" - 118 (40+78). Замыкает тройку лучших еще один представитель Канады - Натан Маккиннон из "Колорадо" - 115 (46+69).