Третьяк: в ФХР ищут варианты для проведения матчей с США и Канадой

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что в организации ищут варианты для проведения матчей сборной России с командами США и Канады. Его слова приводит ИС «Вести».

«Ищем, как сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи. Ведем переговоры с международной федерацией, чтоб вернуть нас на международные соревнования, хотя бы молодых ребят», — сказал Третьяк.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпийские игры в Италии.