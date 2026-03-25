Третьяк рассказал, как Путин предложил ему возглавить ФХР

Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, как 20 лет назад Владимир Путин предложил ему возглавить федерацию.

73-летний Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

– Вас единогласно переизбрали президентом Федерации хоккея России на новый четырехлетний срок. Почему вы приняли решение продолжить эту работу?

– Во-первых, у меня уже есть опыт большой, я уже 20 лет как президент ФХР.

20 лет тому назад я был председателем комитета по спорту в Госдуме. Меня вызвали в Кремль, у меня была беседа с нашим президентом. И он говорит, что хоккей – это наша национальная гордость. Но в последнее время мы не выигрывали чемпионатов мира несколько лет.

И он говорит: «Ну, какие-то вы видите ошибки?» Я сказал: «Вижу это, это». Он говорит: «Ну, Владислав Александрович, забирайте хоккей, будете президентом федерации хоккея». И знаете, что он сказал: «Мне победы нужны, мне россиян надо объединять», – сказал Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья».

