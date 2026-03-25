Защитник «Анахайма» высказался о том, что травмировал капитана «Торонто»

Защитник «Анахайма» Радко Гудас высказался о том, что травмировал капитана «Торонто» Остона Мэттьюса.

Ранее стало известно, что Мэттьюс перенес операцию на колене, а срок его восстановления составит 12 недель.

Форвард получил травму в матче с «Анахаймом» (6:4), когда капитан «Дакс» Гудас ударил его коленом в колено. Чешский защитник был удален до конца игры, а позже дисквалифицирован на 5 матчей.

«Мне очень не понравилось, как все закончилось, момент контакта. Мне это не понравилось. Я никогда не хотел никого травмировать. Это упорная игра. Просто, да, я никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред. Мне ужасно жаль, что все так получилось», – сказал Гудас.

Он добавил, что отправил Мэттьюсу сообщение после игры.