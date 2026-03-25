Ротенберг ответил на вопрос о необходимости введения Fan ID в хоккее

Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о возможном введении персонифицированной карты зрителя (Fan ID) в хоккее.

«Нужно ли вводить Fan ID в хоккее? Этот вопрос стоит задать Министерству спорта. Государству решать, нужна ли эта мера в хоккее», — приводит слова Ротенберга Sport24.

На данный момент Fan ID требуется для посещения матчей РПЛ и игр за Суперкубок России по футболу.

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что отмена системы паспорта болельщика (Fan ID) не планируется и формат использования будет расширяться.