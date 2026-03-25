Кручинин разбил лицо Иванцову после удара в борт и получил удаление до конца матча

В эти минуты в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» проходит второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимает на своём льду нижегородское «Торпедо». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте второго периода форвард «Торпедо» Алексей Кручинин жёстко ударил в борт нападающего «Северстали» Илью Иванцова, после чего у хоккеиста череповецкого клуба появилась кровь на лице. Арбитры встречи после просмотра удалили Кручинина до конца матча за «атаку в область головы и шеи».

