У тренера Игоря Ларионова уже десять поражений кряду в плей-офф КХЛ

Одно из главных противостояний 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА - СКА переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. После двух столичных матчей питерские армейцы уступают - 0-2. Серия, как и любая другая на любой стадии турнира, идет до четырех побед одной из команд.

В первом матче командам потребовались 27 минут овертайма, чтобы выявить сильнейшего. Удачливей оказался ЦСКА - 3:2. Во второй игре москвичи не стали затягивать. Пропустив первыми в самом дебюте встречи, подопечные Игоря Никитина ответили четырьмя голами - 4:2.

Никитин, кстати, в качестве главного тренера добился 500-й победы в Континентальной хоккейной лиге.

У его визави, Игоря Ларионова, другой юбилей и не самый приятный. Еще в бытность хоккеистом за фундаментальный подход в игре Ларионова прозвали "Профессором". Но в тренерском ремесле Игорь Николаевич до этого звания пока не дотянулся. Особенно с точки зрения достижений в плей-офф. Вот уже десять матчей кряду команды под началом Ларионова не могут добиться победы в розыгрыше Кубка Гагарина. В 2024 году нижегородское "Торпедо" Ларионова в 1/8 финала уступило СКА 1-4, проиграв четыре матча после победы на старте серии. А в 2025-м "Торпедо" ничего не смогло противопоставить ярославскому "Локомотиву" - 0-4. Теперь у Профессора уже два поражения во главе СКА.

Сегодня Игорю Николаевичу с подопечными кровь из носа надо прерывать эту серию. Как показывает практика, отыграться в противостоянии с 0-3 практически невозможно.

СКА уступил ЦСКА в первых двух матчах. После третьего поражения спастись будет почти нереально

Между тем "Торпедо" уже без Ларионова борется за выход в четвертьфинал с череповецкой "Северсталью". События там развиваются в режиме маятника. В первом матче он качнулся в сторону нижегородцев (4:1), а потом - в сторону череповчан (4:0). Счет в серии 1-1.

Те же единицы в противостоянии екатеринбургского "Автомобилиста" и уфимского "Салавата Юлаева". После поражения в первом матче (1:2) уфимцы засушили игру во втором - 1:0.

На грани - прошлогодний финалист Кубка Гагарина челябинский "Трактор". В первых двух матчах челябинцы не убедили (2:3 ОТ, 2:4), хотя в обоих случаях открывали счет. Дома в Челябинске им кровь из носу нужна победа.

Где будем смотреть

27 марта, пятница

"КХЛ ТВ"

17.00. "Салават Юлаев" - "Автомобилист"19.30. "Торпедо" - "Северсталь"

КХЛ Prime

19.30. СКА - ЦСКА22.10. "Трактор" - "Ак Барс" (в записи)