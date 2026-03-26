Ассисты Задорова и Хуснутдинова помогли «Бостону» вырвать победу в матче с «Баффало» в ОТ

В ночь с 25 на 26 марта мск на льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голы забивали Давид Пастрняк (1+2), Кейси Миттельштадт, Павел Заха (1+1) и Виктор Арвидссон. Российские хоккеисты — защитник Никита Задоров и форвард Марат Хуснутдинов отметились в матче ассистами. У хозяев дублем отметился Джейсон Цукер, ещё одна шайба на счету Зак Бенсона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Баффало» дома сыграет с «Детройт Ред Уингз» 28 марта. «Бостон» встретится на своём льду с «Миннесотой Уайлд» 29 марта.