Нападающий «Флориды» пропустит оставшуюся часть сезона

Нападающий «Флориды Пантерз» Антон Лунделль пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата из-за травмы ребра. Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис. 24-летний форвард, пропустивший два предыдущих матча команды, выбыл из строя на срок от двух недель до полутора месяцев из-за повреждения.

В этом сезоне финский хоккеист набрал 44 (18+26) очка при показателе полезности «-9» в 64 матчах чемпионата.

На данный момент «Пантерз» после 70 матчей находятся на 15-м месте в таблице Восточной конференции и на 12 очков отстают от зоны плей-офф. У действующего обладателя Кубка Стэнли остаются только теоретические шансы на попадание в плей-офф.