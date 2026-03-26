Нападающий высказался о непопадании «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался о непопадании команды в плей-офф. Это уже второй сезон подряд, когда «Рейнджерс» не попадают в плей-офф после того, как в сезоне-2023/2024 выиграли Президентский кубок за первое место в регулярке НХЛ.

«Очевидно, это не то, чего мы хотели в начале сезона. Думаю, ни одна команда этого не хочет. Конечно, это тяжело, но это не стало неожиданностью. Это был лишь вопрос времени, если посмотреть на турнирную таблицу и быстро подсчитать, но всё равно это больно осознавать. Мы играем, чтобы биться за Кубок Стэнли, а оказались в такой ситуации. Это, безусловно, тяжёлое чувство», — цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.