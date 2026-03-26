Фетисов предположил, может ли Овечкин стать тренером

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался, может ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стать тренером после завершения карьеры.

– Опять же, надо захотеть быть тренером. Это не просто место, где твоё имя будет работать за тебя. Это место, где ты должен подтверждать своё имя конкретной работой, а она очень непростая. Она энерго- и времязатратная, это 20-часовой рабочий день. Нужно быть всё время в курсе того, что происходит.

– По-моему, у Овечкина как раз все эти качества есть.

– Опять же, захочет ли он встать на лавку? Я могу сказать, что в 40 лет я точно не хотел. Уговорили, – цитирует Фетисова «Комсомольская правда».