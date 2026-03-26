СКА может уволить Ларионова с поста главного тренера

Ларионов может перейти на административную работу в СКА в случае вылета от ЦСКА. Тамбиев станет главным тренером (Алексей Шевченко)
СКА может уволить Игоря Ларионова с поста главного тренера в случае неудачи в первом раунде Кубка Гагарина.
Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
На данный момент петербургский клуб уступает ЦСКА со счетом 0-2 в серии.
«Не секрет, что от результатов первого раунда зависит будущее Ларионова. Уже поговаривают, что он может перейти на административную работу в клубе. То есть будет просто получать зарплату и ничего не делать, а главным станет Леонид Тамбиев», – сказал Шевченко.
В регулярном чемпионате СКА стал пятым в Западной конференции, набрав 81 балл в 68 матчах.
Ловчев не уверен, что Россия обыграет Никарагуа и Мали: «В нашу сборную и тех, кого вызывают, не особо верю. Футболисты должны сражаться, но игра команды далека от идеала»
Льюис Хэмилтон о новых правилах «Ф-1»: «Именно такими должны быть гонки»
Пресняков-старший назначил бы Аленичева в «Спартак»: «Именно он собрал чемпионский состав, Дима на старые грабли не наступит. Усилил бы штаб Тихоновым и нашел должность Мостовому»
Ловчев не уверен, что Россия обыграет Никарагуа и Мали: «В нашу сборную и тех, кого вызывают, не особо верю. Футболисты должны сражаться, но игра команды далека от идеала»
Льюис Хэмилтон о новых правилах «Ф-1»: «Именно такими должны быть гонки»
Пресняков-старший назначил бы Аленичева в «Спартак»: «Именно он собрал чемпионский состав, Дима на старые грабли не наступит. Усилил бы штаб Тихоновым и нашел должность Мостовому»