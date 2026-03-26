СКА может уволить Ларионова с поста главного тренера

СКА может уволить Игоря Ларионова с поста главного тренера в случае неудачи в первом раунде Кубка Гагарина.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

На данный момент петербургский клуб уступает ЦСКА со счетом 0-2 в серии.

«Не секрет, что от результатов первого раунда зависит будущее Ларионова. Уже поговаривают, что он может перейти на административную работу в клубе. То есть будет просто получать зарплату и ничего не делать, а главным станет Леонид Тамбиев», – сказал Шевченко.

В регулярном чемпионате СКА стал пятым в Западной конференции, набрав 81 балл в 68 матчах.