«Торпедо» не может улететь из Череповца

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» не могут вылететь из Череповца после матчей плей‑офф КХЛ с «Северсталью», сообщает пресс‑служба клуба.

В понедельник «Торпедо» обыграло «Северсталь» со счетом 4:1, в среду череповецкая команда одержала победу над нижегородцами со счетом 4:0. Оба матча прошли в Череповце, счет в серии — 1–1.

— Тем временем, наша команда продолжает попытки добраться домой из Череповца. Вылет должен был состояться 12 часов назад, но в силу не зависящих от нас причин мы в данный момент мы по‑прежнему находимся в аэропорту. Будем держать вас в курсе событий, — говорится в заявлении «Торпедо».

Третий матч серии плей‑офф до четырех побед состоится в пятницу в Нижнем Новгороде.

