Тренер «Барыса» назвал позиции, которые необходимо усилить команде

«Барысу» перед следующим сезоном КХЛ необходимо приобрести пять сильных нападающих, четырех защитников и голкипера, заявил главный тренер казахстанской команды Михаил Кравец.

«Барыс», набрав 54 очка в 68 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей‑офф.

— Какие позиции считаете приоритетными для усиления?

— Первое звено: четыре‑пять нападающих и четыре сильных защитника. Ну и вратарь, его тоже смотреть надо.

— Считаете, что первое звено не справилось со своими задачами?

— Они справлялись на своем уровне, но не на долгое время. И в большинстве должен быть другой результат. К сожалению, не было стабильности на протяжении всего сезона, это их уровень, — передает слова Кравца корреспондент «Матч ТВ».

