ХК «Торпедо» вылетел из Череповца

«Торпедо» вылетело из Череповца после задержки рейса более чем на 14 часов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Вылет нижегородской команды дважды переносили из-за временных ограничений в местном аэропорту.

Ранее сообщалось, что команда «Торпедо» планировала вылететь в Нижний Новгород в ночь на 26 марта после завершения второго матча серии первого раунда плей-офф с «Северсталью» (0:4, 1-1). После первой задержки рейса команда вернулась в гостиницу, где сработала пожарная сигнализация.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля. Третий матч пройдёт 27 марта в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск.