Защитник «Динамо» прокомментировал свое достижение в чемпионате КХЛ

Защитник «Динамо» Пыленков о сравнениях с Макаром: «Эти ребята на другом уровне. Пока что»
Защитник «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал свое достижение в регулярном чемпионате FONBET КХЛ.
25-летний хоккеист стал лучшим ассистентом лиги среди игроков обороны. На его счету 54 (9+45) очка в 64 матчах.
– Стать лучшим ассистентом среди защитников КХЛ в регулярке – здорово, очень хорошо. Это все благодаря партнерам, тренерскому штабу, его доверию, всем тем, кто был на лавке весь сезон.
Сейчас самая важная часть сезона, ради которой мы работали, старались и надо выходить и побеждать! То, что я стал лучшим – да, приятно, но это остается в регулярке! Это уже история.
– Называют ли вас Кэйлом Макаром в команде?
– Ха-ха, какой я Кэйл Макар... Эти ребята на другом уровне. Пока что!» – сказал Пыленков.
