Нападающий «Авангарда» высказался о различиях между США и Россией

Пономарев о жизни в США и России: «Съем жилья – одно из самых больших отличий. В Америке квартиру сдают без мебели – надо закупать новую или арендовать. Это мне не очень нравится»

Форвард «Авангарда» Василий Пономарев высказался о различиях между США и Россией. 24-летний игрок проводит первый сезон в FONBET КХЛ после шести лет в Северной Америке.

«Одно из самых больших отличий – съем жилья. В Америке квартира сдается без мебели, без всего. Вот к этому мне пришлось привыкать. До сих пор этот факт мне не очень нравится. Там при смене жилья тебе все время надо либо закупать новую мебель, либо арендовать ее где-то», – сказал Пономарев.
