Нападающий «Авангарда» получил травму

Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов получил травму в начале второго матча серии первого раунда плей‑офф КХЛ против «Нефтехимика».

В первом периоде Игумнов попал под силовой прием нападающего команды из Нижнекамска Матвея Надворного. На кадрах трансляции видно, что голеностоп игрока омичей неестественно вывернулся после удара о борт.

Игумнов не смог продолжить встречу, он отправился в подтрибунное помещение с помощью врачей и не мог опираться на правую ногу.

В первом матче серии до четырех побед «Авангард» победил на своем льду со счетом 4:2. Во второй игре продолжается стартовый период, счет — 1:0 в пользу омичей.

