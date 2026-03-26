Нападающий «Авангарда» получил травму

Нападающий «Авангарда» Игумнов получил травму ноги во втором матче серии плей‑офф с «Нефтехимиком»
Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов получил травму в начале второго матча серии первого раунда плей‑офф КХЛ против «Нефтехимика».
В первом периоде Игумнов попал под силовой прием нападающего команды из Нижнекамска Матвея Надворного. На кадрах трансляции видно, что голеностоп игрока омичей неестественно вывернулся после удара о борт.
Игумнов не смог продолжить встречу, он отправился в подтрибунное помещение с помощью врачей и не мог опираться на правую ногу.
В первом матче серии до четырех побед «Авангард» победил на своем льду со счетом 4:2. Во второй игре продолжается стартовый период, счет — 1:0 в пользу омичей.
