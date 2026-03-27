Овечкин стал обладателем еще одного рекорда в НХЛ

Российский форвард Александр Овечкин превзошел достижение Бретта Халла по количеству команд, в ворота которых он забрасывал три и более шайбы.

В матче против "Юты" Овечкин оформил хет-трик, установив рекорд лиги по числу команд, в ворота которых он забрасывал три и более шайбы. "Мамонты" стали 21-м клубом НХЛ, кого Овечкин огорчил трижды.

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Бретту Халлу.

Всего за карьеру в регулярных чемпионатах Овечкин оформил уже 34-й хет-трик. И по этому показателю он опередил Халла (33 хет-трика), выйдя на четвертое место в истории лиги.

Впереди него только Макй Босси - 39 хет-триков, Марио Лемье - 40 и Уэйн Гретцки - 50.