Александр Овечкин обновил свой же рекорд НХЛ, увеличив отрыв от Уэйна Гретцки

В ночь с 26 на 27 марта на льду «Дельта-центра» в США «Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Ютой Маммот» со счётом 7:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главным героем встречи стал Александр Овечкин, оформивший хет-трик. Два из трёх его голов пришлись на равные составы, что позволило форварду довести количество шайб в этих ситуациях до 302 — рекорд среди всех игроков в истории НХЛ в гостевых матчах. Для сравнения: у Уэйна Гретцки таких голов 277, у Горди Хоу — 250. Они занимают вторую и третью строчку.

Таким образом, Овечкин не только забил трижды в матче, но и обновил свой собственный рекорд в НХЛ.

