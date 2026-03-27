Известный агент отреагировал на очередной хет-трик Овечкина

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на очередной хет-трик российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Александр Овечкин – большой молодец, поздравляю его с очередным хет-триком в НХЛ. Человек не останавливается, значит, у него есть стимулы и интерес двигаться дальше. Главное, чтобы позволяло здоровье и обходилось без травм, чего мы от всей души и желаем. Пусть идёт за новыми рекордами и прославляет наш хоккей», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Овечкин оформил свой 34-й хет-трик в карьере и по данному показателю вышел на четвёртое место в истории НХЛ.