Нападающий «Питтсбурга» не смог доиграть матч с «Оттавой»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби из-за повреждения не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:3 Б). Отметим, что из-за травмы встречу также пропускал российский форвард Евгений Малкин.

38-летний канадец провёл восемь смен в первом периоде и лишь одну во втором, сыграв в общей сложности 6 минут и 39 секунд. Как сообщает The Athletic, хоккеист прихрамывал на правую ногу по пути в раздевалку. Это был пятый матч для Кросби после восстановления от травмы колена, которую он получил на Олимпиаде.

В текущем сезоне Кросби провёл 61 матч, в которых забросил 28 шайб и отдал 36 результативных передач.