Агент Кузнецова оценил наказание для игрока в КХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, отреагировал на дисквалификацию хоккеиста за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.

«Такие решения всегда за скобками, не всегда одно соответствует другому. В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет какой-то одной линии, поэтому здесь всегда сложно комментировать. Для Уфы, конечно, дисквалификация Евгения Кузнецова – потеря. Но осуждать решение дисциплинарного комитета трудно, вот так там решили», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Нарушение Кузнецов совершил в прошедшей игре с «Автомобилистом», которая закончилась победой «Салавата» со счётом 1:0.