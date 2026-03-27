«Амур» продлил контракт с нападающим

Хабаровский «Амур» подписал новый контракт с нападающим Олегом Ли, сообщает пресс‑служба дальневосточного клуба.

Новое соглашение рассчитано на два сезона.

Хоккеисту 35 лет. Он выступает за хабаровский клуб с сезона‑2024/25. В составе «тигров» игрок провел 130 матчей, набрал 58 (26+32) очков. Всего форвард провел в КХЛ 606 матчей, в которых набрал 213 (90+123) очков.

В текущем сезоне «Амур» занял девятое место в Восточной конференции и не вышел в плей‑офф.