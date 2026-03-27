Появилось видео неприличного жеста Кузнецова после игры с «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов был дисквалифицирован на один матч за неприличный жест после игры Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (1:0, 1-1). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного эпизода.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 33-летний Кузнецов сыграл два матча, в которых результативными действиями не отметился. В регулярке сезона-2025/2026 форвард провёл 34 встречи, где записал на свой счёт 27 (7+20) очков.

Ранее хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, отреагировал на дисквалификацию хоккеиста.