Защитник "Салавата Юлаева" повторил рекорд плей-офф КХЛ

Григорий Панин, выступающий за уфимский "Салават Юлаев", повторил рекорд по числу проведенных матчей в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди защитников.

Третья игра серии первого раунда против екатеринбургского "Автомобилиста" стал для Панина 178-й в турнире. Он вышел на второе место по этому показателю в истории плей-офф КХЛ, сравнявшись с двукратным победителем Кубка Гагарина и экс-защитником сборной России Евгением Бирюковым. Лидирует российский нападающий китайского клуба "Шанхай Дрэгонс" Илья Каблуков (189), его команда не смогла выйти в плей-офф.

Панину 40 лет, на протяжении всей игровой карьеры он выступает в России. Хоккеист начал карьеру в системе тольяттинской "Лады". В КХЛ защитник играл за казанский "Ак Барс" и московский ЦСКА, в "Салават Юлаев" перешел в 2017 году. В составе казанского клуба дважды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010), с "Салаватом Юлаевым" в прошлом сезоне дошел до полуфинала плей-офф КХЛ.