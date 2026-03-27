Могильный высказался о матче «Легенд СССР» с «Русью»

В Москве прошел матч между «Легендами СССР» и командой «Русь», приуроченный к 10-летию Росгвардии.

За «Легенд СССР» выступили 15 олимпийских чемпионов, включая Андрея Коваленко, Александра Могильного и Валерия Каменского. Тренером был Александр Якушев.

«Русь» состояла из ветеранов и сотрудников московских подразделений Росгвардии. В прошлом сезоне она выиграла всероссийский чемпионат среди любителей.

Встречу провели в формате двух периодов по 20 минут, за нарушения назначали буллиты. «Легенды СССР» победили со счетом 6:5.

«Нам приятно поиграть с ребятами. Хорошая, молодая команда, все бегут. Нам сложновато, но мы хотели поддержать праздник, хорошее настроение, делаем все возможное, чтобы сделать им маленький праздник», – сказал Могильный.