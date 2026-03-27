«Салават Юлаев» вырвал победу у «Автомобилиста» и повёл в серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 27 марта, в Уфе завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу уфимского клуба.

На восьмой минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сравнял счёт. На 19-й минуте защитник Сергей Зборовский вывел екатеринбуржцев вперёд. На 23-й минуте нападающий уфимцев Девин Броссо восстановил равенство в счёте.

На 40-й минуте форвард Владислав Ефремов вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте Спронг сравнял счёт, оформив дубль. На 58-й минуте нападающий Максим Кузнецов вывел «Салават Юлаев» вперёд, установив окончательный счёт 4:3.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется